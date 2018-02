Il carro “Il popolo laborioso” ha vinto l’edizione 2018 della sfilata di Carnevale di Carbonia, condizionata dalla pioggia.

Il carro “Il popolo laborioso”, presentato dallo storico gruppo Sturmtruppen, ha vinto l’edizione 2018 della sfilata di Carnevale 2018 di Carbonia, svoltasi questo pomeriggio, condizionata dalla pioggia caduta per quasi tutto il percorso da piazza Ciusa a piazza Roma, attraverso piazza Rinascita, via Turati, via Brigata Sassari, via Gramsci, via Fosse Ardeatine e via Manno (il percorso è stato sensibilmente ridotto rispetto alle scorse edizioni, per ragioni di sicurezza).

Sette i carri e gruppi a piedi (numero inferiore rispetto al recente passato) che hanno risposto all’invito degli organizzatori, il comune di Carbonia e l’associazione “Il Centro rinasce”, provenienti non soltanto dalla città di Carbonia, ma anche da Quartu Sant’Elena, San Giovanni Suergiu, Gonnesa e Perdaxius.

Al secondo posto si è classificato il carro dei “Flintstones”, al terzo “Assalto alla diligenza”.

La partecipazione del pubblico è andata via via crescendo, con la punta massima all’arrivo in piazza Roma, quasi piena, come documentano le foto allegate.

La sfilata è stata preceduta, al mattino, dall’iniziativa “Aspettando la sfilata”, in piazza Roma, dedicata ai bambini che hanno potuto, i bambini potuto partecipare ad una serie di attrattive, offerte gratuitamente: musica, animazione, giochi gonfiabili, zucchero filato, marshmallows e bibite.



