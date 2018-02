Il Centro commerciale naturale di Carbonia è pronto a decollare, le adesioni entro lunedì 19 febbraio.

Dopo la riunione svoltasi il 22 gennaio scorso, ieri pomeriggio, nella sala riunioni della Torre Civica, l’assessore delle Attività produttive Mauro Manca ha incontrato nuovamente i commercianti, gli imprenditori e gli artigiani della città di Carbonia per stabilire tutti i dettagli in merito alla prossima istituzione del Centro commerciale naturale. «Un incontro proficuo e risolutivo – ha affermato l’assessore Manca -. L’Amministrazione comunale è pronta a costruire un nuovo percorso insieme agli operatori commerciali. Il Centro commerciale naturale, una nuova entità di cui il Comune di Carbonia sarà socio onorario, potrà contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione della città. Una moderna forma di aggregazione e cooperazione tra i commercianti del centro urbano, mirata a realizzare politiche comuni di marketing, pubblicità e comunicazione».

Ai fini dell’istituzione di questo nuovo strumento, intanto, l’ufficio Attività produttive del comune di Carbonia ha predisposto la modulistica che dovrà essere compilata e sottoscritta dagli imprenditori, i commercianti e gli artigiani che intendono aderire al nuovo Centro commerciale naturale. I moduli, corredati da documento di identità, dovranno essere consegnati a partire da lunedì 5 febbraio ed entro e non oltre la data di lunedì 19 febbraio all’Ufficio Attività produttive, situato nella Torre Civica, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Per coloro che fossero impossibilitati a recarsi presso gli uffici comunali, sarà possibile delegare terze persone. Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0781 694405.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Paola Massidda: «il Centro commerciale naturale può rappresentare una risposta alla crisi dei centri storici tradizionali e alle difficoltà del commercio al dettaglio, soprattutto a seguito dell’espansione della grande distribuzione organizzata, sviluppatasi in particolar modo nelle zone periferiche. La presenza di questa nuova entità può contribuire in modo determinante al riequilibrio del rapporto tra centro e periferia».

L’assessore delle Attività produttive, Mauro Manca, ha convocato per giovedì 22 febbraio, alle ore 15.00, un nuovo incontro, in sala polifunzionale, per fare il punto della situazione con i commercianti.

Comments

comments