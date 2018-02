Il Comitato Riconversione RWM ha invitato i candidati alle Politiche di tutti i partiti ad un incontro pubblico sul tema della pace.

Il Comitato Riconversione RWM ha invitato i candidati alle Politiche 2018 di tutti i partiti ad un incontro pubblico sul tema della pace.

«Riteniamo la costruzione della pace un obiettivo da declinare concretamente in scelte politiche esplicite, obiettivo che costituisce la condizione indispensabile per l’attuazione di tutte le altre proposte – si legge in una nota del Comitato -. Per questo intendiamo concentrare l’attenzione su obiettivi specifici lungo l’arco della legislatura, chiedendo ai candidati un impegno esplicito e scritto, pubblico e definito. Per questo, sui punti firmati, auspichiamo un confronto e una rendicontazione semestrale o annuale, partecipata direttamente, nel rispetto del primato della coscienza personale, che esprima gli orientamenti ideali della comunità sarda di cui portiamo le istanze nel dialogo con tutte le forze politiche.»

«Crediamo di poter dare il nostro contributo alla ricostruzione lenta e faticosa, ma possibile, di un tessuto di fiducia tra cittadini e istituzioni rappresentative – conclude il Comitato Riconversione RWM -, partendo dall’incontro diretto con chi andrà a rappresentarci e stabilendo una sorta di patto su alcuni punti essenziali.»

Comments

comments