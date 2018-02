Il comune di Sant’Antioco ha aperto le iscrizioni per il programma “CONI ragazzi”, un progetto sociale, sportivo ed educativo frutto della collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e CONI, ideato affinché lo sport diventi un diritto di tutti. I bambini dai 5 ai 13 anni avranno una possibilità unica: praticare gratuitamente lo sport nel pomeriggio, per 2 ore alla settimana, scegliendo tra diverse discipline. Nel comune di Sant’Antioco le società coinvolte sono due: l’associazione sportiva dilettantistica Antiochense 2013 per l’attività motoria ed il calcio, e l’associazione sportiva dilettantistica V.B.A. Olimpia Sant’Antioco per l’attività motoria. Il progetto prevede, inoltre, un’importante campagna informativa sui corretti stili di vita, che coinvolgerà le società sportive, i ragazzi partecipanti all’iniziativa e le loro famiglie.

Tra gli obiettivi del programma, incoraggiare i bambini a svolgere attività fisica facilitandone il processo di crescita sana dal punto di vista logico, motorio e relazionale e dare una opportunità concreta alle famiglie che non hanno le possibilità economiche per sostenere i costi dell’attività sportiva extra scolastica. I requisiti: bambini dai 5 ai 13 anni (anno di nascita compreso tra il 2005 e il 2013); domicilio o residenza nei comuni identificati per il progetto (Sant’Antioco); dichiarazione ISEE attestante il reddito familiare. La conferma dei ragazzi partecipanti avverrà sulla base dell’ISEE privilegiando le fasce più basse ed i nuclei familiari con un numero maggiore di componenti.

Le iscrizioni, possibili fino al 2 marzo 2018, si effettuano accedendo al portale online dedicato www.coniragazzi.it , oppure presentando il modulo cartaceo, debitamente compilato e firmato, alla società sportiva selezionata o presso la sede più vicina del CONI territoriale. La modulistica, il bando e l’elenco delle società sportive sono disponibili nel sito del comune di Sant’Antioco www.comune.santantioco.ca.it .

Comments

comments