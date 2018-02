l Consiglio regionale si riunisce martedì 20 febbraio

Il Consiglio regionale si riunirà martedì 20 febbraio, alle 10,30. La data della seduta è stata decisa questa mattina dalla Conferenza dei capigruppo. All’ordine del giorno: la surroga del consigliere Peppino Pinna recentemente scomparso (gli subentrerà Gian Filippo Sechi, primo dei non eletti nella lista dell’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (Udc) Sardegna nella circoscrizione di Sassari con 1.267 preferenze); le dimissioni, e l’eventuale surroga, del consigliere Salvatore Demontis; la proposta di legge “Disposizioni urgenti in materia di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali. Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2″; la proposta di legge “Disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale”. Su quest’ultimo provvedimento, dopo ampia discussione, i capigruppo hanno deciso che martedì arriverà in aula solo l’art. 5 (disposizioni in materia di sanità convenzionata) e la relativa norma finanziaria. Il resto del testo è stato inviato, per ulteriori approfondimenti, in commissione.

Ultimo punto all’ordine del giorno il DL 417 “Norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

