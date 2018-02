Il presidente Daniela Marras ha convocato due riunioni del Consiglio comunale di Carbonia per il 20 e il 27 febbraio, entrambi con inizio alle 18.30.

All’ordine del giorno della seduta del 20 febbraio ci sono interrogazioni, interpellanze e mozioni; l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; l’approvazione Piano finanziario per la gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari ai sensi dell’art.8 del DPR 158/1999 per l’anno 2018; l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2018; e l’approvazione del nuovo Regolamento comunale sul Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il 27 febbraio il Consiglio si occuperà di interrogazioni, interpellanze e mozioni; la determinazione di aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria “IMU” – anno 2018; l’approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018; l’approvazione del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2018; e, infine, i criteri per il rilascio delle concessioni su area pubblica scoperta e coperta.

Comments

comments