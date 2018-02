Il presidente della Regione Francesco Pigliaru è intervenuto questa mattina al convegno Sardegna in Rete, organizzato dal Polo Museale nel suggestivo scenario della Pinacoteca, in Cittadella dei Musei, a Cagliari.

«Avere molte cose da offrire è importante, renderle conosciute lo è altrettanto – ha detto Francesco Pigliaru -. Possiamo raggiungere l’obiettivo solo mettendole in rete e lavorando insieme, connettendo strategie e condividendo azioni. La rete, soprattutto per noi che abbiamo un’archeologia così straordinariamente diffusa nel territorio, è una condizione essenziale – ha aggiunto il presidente Pigliaru – e occasioni come questa sono più che mai preziose per costruirla. La prima condizione sono le regole, perché la rete deve non solo indicare che quel bene esiste, ma anche certificarne la qualità, sia in termini di valore che di fruibilità. Ciò significa lavorare non per escludere ma per disciplinare, aiutando chi è più debole da questo punto di vista a raggiungere gli standard migliori. Abbiamo bisogno di diffondere nel territorio e nel tempo il turismo che arriva in Sardegna, è anche una questione di sostenibilità per le nostre spiagge.»

