Il sindaco di Carbonia ha revocato l’ordinanza di non potabilità delle acque destinate al consumo umano a Serbariu e Medadeddu

In data odierna, giovedì 8 febbraio 2018, il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, ha revocato l’ordinanza firmata il 30 gennaio scorso con la quale veniva disposto il divieto di utilizzo dell’acqua per usi potabili e alimentari per le abitazioni situate nei quartieri di Serbariu e Medadeddu.

Questa mattina, alle ore 10.53, l’Ats (Azienda per la Tutela della Salute) ha inviato al comune di Carbonia le nuove analisi, effettuate su un campione d’acqua prelevato in data 5 febbraio 2018, nella frazione di Serbariu.

L’acqua è risultata idonea al consumo umano, conformemente agli standard di qualità previsti dal decreto legislativo 31/2001, per il parametro di ferro.

Immediatamente è scattata quindi la revoca dell’ordinanza di non potabilità, che era stata emessa la settimana scorsa.

