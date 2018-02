Il sindaco di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, ha partecipato ad un incontro organizzato da Unisulky S’Ischiglia Network – Università Popolare del Sulcis.

Cosa significa fare il sindaco oggi dopo vent’anni di progressivo e sistematico smantellamento della figura dei sindaci da parte del centralismo governativo: è il tema trattato nel corso dell’incontro pubblico svoltosi lunedì scorso presso la sala conferenze della provincia del Sud Sardegna, in via Mazzini, a Carbonia, con la partecipazione del sindaco di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, giornalista specializzata in comunicazione aziendale, e del giornalista Giampaolo Cirronis.

Nel corso dell’incontro, durato circa un’ora e mezza, in una sala quasi piena e molto interessata, Elvira Usai ha parlato della sua esperienza lavorativa da giornalista free-lance e del suo impegno in politica, iniziato nel 2011 con la candidatura al Consiglio comunale e la prima esperienza da vicesindaco e assessore dei Servizi sociali e, dopo il passaggio all’opposizione, della sua candidatura a sindaco alle Amministrative 2016, premiata con un vasto consenso elettorale. Tra i temi trattati, le difficoltà ad amministrare un piccolo Comune, in tempi che registrano una grave crisi del tessuto socio-economico e le sempre più ridotte possibilità degli amministratori locali, per i continui tagli dei finanziamenti, della capacità di dare risposte alle necessità e quindi alle richieste dei cittadini.

Si è parlato anche del ritorno all’accentramento dei servizi, cresciuto notevolmente dopo la cancellazione della provincia di Carbonia Iglesias, e dell’inadeguatezza dell’attuale sistema delle autonomie locali che ha creato le Unioni dei Comuni senza dare loro gli strumenti, soprattutto finanziari, per dare risposte ai territori amministrati.

Nella parte finale dell’incontro, si è sviluppato un interessante dibattito con alcuni interventi del pubblico.

L’evento è stato promosso da Unisulky S’Ischiglia Network – Università Popolare del Sulcis.