La commissione elettorale del comune di Carbonia lunedì 12 febbraio nominerà 130 scrutatori per le elezioni del 4 marzo.

La commissione elettorale comunale è stata convocata nella sede del Comune, in seduta pubblica, per il 12 febbraio, alle ore 9.30, per procedere alla nomina dei 130 scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica, che si svolgeranno domenica 4 marzo 2018.

Le persone verranno scelte tra i disoccupati residenti nel territorio comunale. «È una scelta mirata a dare un piccolo supporto ai nostri concittadini che vivono in condizioni di difficoltà economiche. Un segnale di attenzione verso le persone bisognose», ha spiegato il Sindaco di Carbonia Paola Massidda.

