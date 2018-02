La Conferenza permanente Regione-Enti locali ha espresso parere positivo per l’avvio della procedura di cessione di spazi finanziari dei Comuni.

La Conferenza permanente Regione-Enti locali, convocata questo pomeriggio dall’assessore regionale degli Enti locali, Cristiano Erriu, ha espresso parere positivo per l’avvio della procedura di cessione di spazi finanziari dei Comuni. Ora è possibile avviare la procedura di cessione ed acquisizione di spazi finanziari da parte delle Amministrazioni comunali. Dopo un’apposita delibera della Giunta regionale, sarà pubblicato un avviso nel sito istituzionale della Regione con le modalità della presentazione delle domande. Il termine è fissato per il prossimo 31 marzo.

«Per la prima volta – sottolinea l’assessore Cristiano Erriu – utilizzeremo una procedura diversa e più trasparente, nel tentativo di renderla più inclusiva. Stiamo promuovendo una maggiore solidarietà tra gli enti locali, il cui patto di cessione e acquisizione orizzontale può riguardare uno o più esercizi finanziari. È l’unico modo per essere autorizzati ad operazioni di indebitamento, secondo le disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri. I Comuni dovranno adottare i necessari piani di ammortamento. Sarà data priorità agli enti locali in sofferenza finanziaria in parte capitale – ha concluso Cristiano Erriu -, a cominciare dai Comuni con una popolazione che non supera i mille abitanti.»

