La Confesercenti provinciale di Cagliari è presente a Thessaloniki (Grecia) insieme alla Associazione TDM 2000 a un importante incontro nello sviluppo di un progetto internazionale.

La Confesercenti provinciale di Cagliari è presente a Thessaloniki (Grecia) insieme all’associazione TDM 2000 a un importante incontro nello sviluppo di un progetto internazionale avente come obiettivo principale la determinazione delle competenze occupazionali di lungo periodo per i nostri giovani.

«Grazie alla TDM 2000 anche la Confesercenti provinciale di Cagliari è presente a questa ottima iniziativa, con il nostro vice presidente Emanuele Frongia – sottolinea Davide Marcello, presidente della Confesercenti provinciale di Cagliari – e siamo certi che iniziative di questo genere siano davvero altamente formative per provare a creare gli imprenditori del domani.»

Per competenze occupazionali si intendono le competenze chiave e le caratteristiche personali di cui si ha bisogno per entrare, operare e crescere nel moderno mondo del lavoro. La mancanza di queste competenze, nel lungo periodo, porta a problemi sia dal punto di vista della riduzione della produttività del lavoro e dei servizi, sia della disoccupazione giovanile e della risultante esclusione sociale. Come conseguenza, i bassi tassi di occupazione e la manodopera di bassa qualità influiscono negativamente sulla competitività globale dei paesi coinvolti nel progetto e sulla transizione verso l’economia della conoscenza.

Si tratta del secondo incontro sul tema, nell’ambito del progetto in questione, ma è molto importante sottolineare che il prossimo incontro si terrà a Cagliari nei mesi a venire.

Il partenariato è composto da: TURKONFED (Turchia), organizzazione coordinatrice; Istanbul Provincial Directorate of Social Studies and Projects (İSEM, Turchia), Global Education Culture and Communication Association (GLOBEST, Turchia), Junior Achievement Turkey (Turchia), Institute of Entrepreneurship Development (IED, Grecia), Institute for Training of Personnel in International Organizations (ITPIO, Bulgaria), Media Creativa 2020 (Spagna), TDM 2000 (Italia)

