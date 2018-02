La Dinamo alle 12.00 in campo al PalaSerradimigni contro la Virtus Bologna di Alessandro Gentile.

L’obiettivo degli uomini di coach Federico Pasquini è quello di ritrovare la vittoria in campionato per chiudere al meglio la corsa prima della sosta per le Final Eight di Coppa Italia (alla quale, purtroppo, la Dinamo quest’anno non è riuscita a qualificarsi).

«La Virtus è una squadra che dopo la trasferta di Avellino ha trovato la sua quadratura e sta giocando molto bene, molto intensi, sfruttando questa grande fisicità che hanno dal due al cinque – ha ammonito coach Pasquini alla vigilia -. Noi dovremo fare in modo di usare il nostro dinamismo per mettere in difficoltà la loro presenza fisica. Questa sarà secondo me la chiave: dovremo essere veloci, dinamici e muovere molto la palla perché se la fermi contro una squadra come Bologna può metterti in difficoltà con la loro fisicità.»