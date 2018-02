La Dinamo ha rinnovato il contratto di Jonhatan Tavernari per i prossimi due anni.

La Dinamo Banco di Sardegna ha rinnovato il contratto di Jonhatan Tavernari per i prossimi due anni. L’ala italo-brasialiana ha mostrato tutte le sue abilità in una serie crescente di prestazioni, registrando l’high stagionale nella partita in casa contro l’Auxilium Torino lo scorso 27 gennaio, chiudendo a referto con 15 punti, 5/7 da tre in 20’ sul parquet, meritandosi così la conferma fino al 2020.

Il rinnovo del contratto di Jonhatan Tavernari arriva dopo quelli di Scott Bamforth e Dyshawn Pierre. Il prossimo a firmare il rinnovo del contratto dovrebbe essere Shawn Jones. La Dinamo sta seguendo una strategia diversa rispetto alle ultime stagioni, quando a fine anno ha cambiato quasi interamente il roster. Ora conferma i migliori in una base che la prossima estate, quasi certamente, verrà completata con alcuni inserimenti mirati.