La Sulcispes ha vinto di misura la difficile gara casalinga contro la Scuola Basket Cagliari. I lagunari hanno dominato il primo quarto, chiuso con un margine di 9 punti di vantaggio, 21 a 12, mentre nel secondo hanno subito il ritorno degli avversari che hanno rosicchiato 3 punti con un parziale di 16 a 13 a proprio favore; nel terzo quarto tra le due squadre è regnato l’equilibrio, 20 a 20, come anche nell’ultimo quarto, nel corso del quale la squadra di Paolo Massidda è riuscita a conservare il vantaggio acquisito inizialmente, 14 a 13, per il definitivo 68 a 61.

«E’ stata una partita molto combattuta, come ci aspettavamo – ha detto alla fine coach Paolo Massidda – abbiamo rispettato il piano partita nel quale era necessario calare il ritmo per quanto riguardo l’intensità, anche perché gli avversari erano molto più rapidi di noi e dovevamo dosare le energie, gestendo bene le offensive e limitando le azioni avversarie in contropiede. Faccio i complimenti alla squadra, perché non era affatto semplice vincere questo match – ha concluso Paolo Massidda – sarà difficile vincere in trasferta in tutti i campi, per cui è fondamentale, in questa fase, fare risultato in casa. Sabato prossimo giocheremo ad Uri, contro una squadra decisamente esperta e cinica. Faremo il possibile per affrontarli al meglio.»

Sulcispes – Scuola Basket Cagliari 68 a 61

Parziali: 21 a 12, 13 a 16, 20 a 20, 14 a 13.

Sulcispes: Cera, Borghero 3, Rasset 25, Castiglia 13, Aralossi 10, Piras 4, Peloso, Ingrande, Cavassa 13, All.: Paolo Massidda.

Scuola Basket Cagliari: Garau, Marras 1, Spano 13, Badellino 4, Al Alyan 6, Manca 6, Cicotto 7, Melis, Piras 17, Poma 1, Chessa, Lorrai 6, All. Francesco De Vita.

