La Sulcispes Sant’Antioco è uscita nettamente sconfitta dal difficile campo di Uri: 79 a 50 (primo tempo 33 a 27).

La Sulcispes Sant’Sntioco è uscita nettamente sconfitta dal difficile campo di Uri. Avanti soltanto nel primo quarto, la squadra antiochense ha ceduto sotto i colpi di un avversario determinato che ha vinto la partita con il punteggio di 79-50.

«Abbiamo chiuso il primo quarto in vantaggio di due punti, poi gli avversari hanno preso fiducia conducendo così la gara – ha detto il presidente della Sulcispes, Salvatore Ingrande – la panchina corta e le conseguenti poche rotazioni ci hanno profondamente penalizzato, per cui il nostro coach ha fatto veramente il possibile per quanto riguarda la gestione degli elementi a disposizione, facendo entrare anche i nostri under che si sono ben comportati. Questa è stata una brutta settimana che ha tenuto fermi sia Borghero e Cavassa per influenza, che Tosadori (fuori per lavoro, ma a disposizione già da questa settimana) e Casula sempre per infortunio, rimaneggiando ancor più il gruppo in occasione delle sedute di allenamento. La prossima sfida ci vedrà impegnati contro una squadra abbastanza talentuosa e ostica. Daremo il massimo in questi giorni – ha concluso Salvatore Ingrande -, anche perché solo con il lavoro costante in allenamento si possono ottenere poi delle prestazioni soddisfacenti.»

Uri – Sulcispes 79 a 50

Parziali: 13 a 15, 20 a 12, 22 a 12, 24 a 11.

Uri Club: Moledda 20, Masu 8, Delogu 8, Spanu 12, Flumene 8, Risso 15, Giordo 2, Zoagli 6, Sanna 0, Addis 0. All. Aldo Motzo.

Sulcispes: Cera, Rasset 18, Pintus 8, Castiglia 7, Aralossi 11, Piras 4, Basciu 0, Peloso 2, Ingrande 0, Era 0. All. Paolo Massidda.

Arbitri: Laconi e Gavini.

