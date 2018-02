La VBA/Olimpia Sant’Antioco in campo alle 15.00 a Orte, una trasferta importantissima in chiave salvezza.

Archiviata senza drammi la sconfitta casalinga con la forte Roma Volley, la VBA/Olimpia Sant’Antioco torna in campo alle 15.00, sul campo del Volley Club Orte, diretta concorrente nella lotta per la salvezza, attualmente terz’ultima in classifica, 5 punti sotto la VBA/Olimpia, ma con una partita in più da disputare. Qualora riuscisse a vincere, la squadra di Tony Bove porterebbe a 8 punti in proprio vantaggio sulla quota salvezza, una grossa ipoteca sul traguardo finale; una vittoria dei laziali, viceversa, riaprirebbe completamente i giochi.

Il Cus Cagliari Sandalyon affronta sul proprio campo un avversario alla sua portata, la Junior Lves Roma, ultima in classifica con soli 6 punti.

La capolista Sarroch osserva un turno di riposo.

