L’assessorato regionale delle Politiche sociali ha impegnato 77 milioni di euro per la legge 162 e il programma “Ritornare a Casa”.

L’assessorato regionale delle Politiche sociali ha impegnato 77 milioni di euro come acconto per le leggi di settore (sussidi a favore di specifiche categorie di persone), i piani personalizzati della legge 162 (per persone con disabilità gravi e gravissime), il programma regionale di assistenza domiciliare “Ritornare a casa”. Le risorse sono state ripartite in base di fabbisogni dichiarati dai Comuni e saranno nelle casse comunali entro un mese.

Nel dettaglio, oltre 15 milioni – il 30% dello stanziamento totale – sono destinati alle leggi di settore come acconto per il 2018. Per “Ritornare a Casa” l’impegno di spesa come contributo ordinario è di 9 milioni e mezzo, mentre oltre 53 milioni – il 50% dello stanziamento totale – serviranno per dare continuità ai piani della legge 162 che sono stati tutti rifinanziati.

«Sappiamo che pazienti e famiglie hanno bisogno di avere certezza delle risorse – commenta l’assessore Luigi Arru – ed aver approvato la manovra finanziaria entro la metà di gennaio ci consente di poter trasferire le risorse alle amministrazioni comunali in tempi rapidi. Con l’impegno di spesa della Regione i Comuni possono anticipare le somme, assicurando la non interruzione dei servizi alle persone.»

