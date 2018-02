Lunedì 12 febbraio si svolgerà il sorteggio per la composizione dei dieci gironi eliminatori dell’edizione numero 70 della Viareggio Cup. 

Lunedì 12 febbraio, alle 11.00, nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio, si svolgerà il sorteggio per la composizione dei dieci gironi eliminatori dell’edizione numero 70 della Viareggio Cup. 40 la formazioni partecipanti, 24 italiane e 16 straniere.

Ecco le protagoniste.

Delle 24 squadre italiane, 12 militano in serie A (Benevento, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Milan, Sampdoria, Sassuolo – campione in carica -, Spal e Torino), 7 in serie B (Ascoli, Empoli, Parma, Perugia, Pro Vercelli, Spezia e Venezia), 4 in serie C (Livorno, Lucchese, Pisa e Pontedera), oltre alla Rappresentativa serie D.

Le formazioni straniere – che arrivano dai cinque continenti – sono: Cai (Argentina), A.P.I.A. Leichhardt (Australia), Bruges (Belgio), Cina Under 19 (Cina), Deportes Quindio (Colombia), Rijeka (Croazia), Pas Giannina (Grecia), Nania (Ghana), Rigas (Lettonia), Abuja (Nigeria), Garden City Panthers (Nigeria), Az Alkmaar (Olanda), Nacional 1950 (Paraguay), Partizan Belgrado (Serbia), Euro New York (Stati Uniti), United Youth Soccer Star New York (Stati Uniti).

Il torneo avrà inizio lunedì 12 marzo prossimo e si concluderà con la finalissima mercoledì 28.

