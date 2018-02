Maria Grazia Piras (assessore dell’Industria): «L’accordo sull’ex Alcoa è decisivo per l’intero sistema industriale».

«L’accordo sull’ex Alcoa rappresenta un segnale importante per l’intero sistema industriale isolano, oltre che nazionale.»

Lo ha detto oggi l’assessore dell’Industria, Maria Grazia Piras. «È un risultato fondamentale, frutto della condivisione di un percorso avviato dal MISE e Invitalia, e ci auguriamo che si arrivi presto alla riapertura dello stabilimento di Portovesme. La Sardegna ha già agganciato la ripresa in ambito industriale e lo testimoniano sia le recenti stime ISTAT che i dati sull’export, il cui incremento è attribuibile anche alle politiche di internazionalizzazione varate dall’Assessorato dell’Industria. Il rilancio produttivo dello smelter di Portovesme, inoltre, sarà fondamentale per ridare slancio alle piccole e medie imprese che gravitano nel Sulcis e che hanno sofferto enormemente la crisi. Ora ci aspettiamo una rapida soluzione anche per Eurallumina, essenziale per completare la filiera dell’alluminio, e per la vicenda che riguarda la Keller di Villacidro. Per quest’ultima – ha concluso Maria Grazia Piras – stiamo lavorando affinché si possa valutare quanto prima una manifestazione di interesse concreta da parte di investitori disponibili a rilanciare lo stabilimento.»

Comments

comments