Martedì Confartigianato Imprese Sardegna presenta i risultati del mandato politico di deputati e senatori sardi in rapporto alle esigenze di imprese ed imprenditori dell’Isola.

Martedì 13 febbraio, alle 10.00, al THotel di Cagliari, Confartigianato Imprese Sardegna presenta i risultati del mandato politico di deputati e senatori sardi in rapporto alle esigenze di imprese ed imprenditori dell’Isola.

Chi sono i parlamentari sardi che più hanno ascoltato le imprese? Come hanno agito per sostenere la crescita e la competitività delle aziende? Qual è stato il loro contributo per sviluppare il mercato dellavoro? Quanto ha inciso la loro attività per la riduzione della pressione fiscale e della burocrazia nel sistema produttivo?

Attraverso dati oggettivi, incontrovertibili e verificabili, sono stati analizzati gli atti prodotti dei rappresentanti politici isolani rispetto alla riduzione della pressione fiscale, l’accesso al credito, il sostegno alla crescita e alla competitività, la semplificazione burocratica, gli incentivi alle imprese, il sostegno all’internazionalizzazione, lo sviluppo del mercato del lavoro e gli investimenti in infrastrutture ed energia.

