Martedì 13 febbraio, a Carbonia, verrà presentato il fascicolo elettronico del cittadino.

Martedì 13 febbraio, alle ore 10.30, nella sala polifunzionale del comune di Carbonia, il sindaco Paola Massidda, l’assessore all’Innovazione Tecnologica Mauro Manca e il referente di Sistema 3 Srl Andrea Zonca, nel corso di una conferenza stampa illustreranno tutte le specifiche di un nuovo servizio, il fascicolo elettronico del cittadino, che consentirà a tutti i residenti a Carbonia di poter fruire comodamente da casa di una serie di servizi erogati dall’Amministrazione comunale. «Attraverso questa innovativa funzionalità i nostri cittadini potranno accedere direttamente dal proprio pc, tablet o smartphone ad una vasta gamma di servizi offerti dal comune di Carbonia: informazioni anagrafiche, protocollo, sportello demografico, situazione tributaria e, in futuro, sarà possibile pagare online anche tributi come TARI, TASI e IMU. Il giorno successivo alla conferenza stampa verranno messi a disposizione del cittadino i moduli da compilare per poter accedere al servizio», ha affermato l’assessore all’Innovazione Tecnologica Mauro Manca.

Il fascicolo elettronico del cittadino si aggiunge ai numerosi servizi online già offerti dal comune di Carbonia. Servizi certificati nello scorso mese di novembre dai funzionari dell’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) e della Regione Sardegna, che hanno verificato l’attivazione e lo stato di funzionamento dei centri @ll in situati nella sede della Biblioteca comunale e della Grande Miniera di Serbariu. I centri @ll in dispongono di postazioni di lavoro con personal computer, lettori di smart card a microprocessore, attivazione di una casella di posta elettronica certificata (Pec), un access point wireless e una stampante di rete multifunzione.

