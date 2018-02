Musica dal vivo nella Riviera del Corallo: Omaggio ai Queen per Friday Tribute Night e sabato il rock italiano di “Sheila e i suoi schiavi”.

Il carnevale si avvia a concludersi e il Miramare Gastro & Music Pub di Alghero continua con gli eventi di musica dal vivo. Il tributo ai “Queen” e “Sheila e suoi schiavi” saranno i protagonisti dei prossimi concerti. Mentre la scorsa settimana sul palco del pub affacciato sulla passeggiata degli algheresi si sono esibiti ben tre diversi progetti musicali, l’8 febbraio per giovedì grasso i “Santa Fè” e la loro world music dedicata in particolare alle sonorità centroamericane, gitane, rumba e gipsy style. Il giorno successivo venerdì 9 per la rassegna Friday Tribute Night è stato un grande ritorno con il tributo a Luciano Ligabue di “Quelli del Bar Mario” perfettamente interpretato dal Liga sardo, Maurizio Gelsomino. Infine, sabato 10 la tradizionale festa in maschera in cui hanno fatto da padroni di casa il concerto de “La Pillola” e le selezioni di dj Benny.Gli eventi dopo il carnevale si aprono venerdì 16 con Friday Tribute Night, la rassegna che porta ad Alghero i concerti delle migliori tribute band presenti sul territorio sardo giunge all’undicesimo appuntamento consecutivo ospitando i “Queen in rock – a magic tribute”.

