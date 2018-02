Nel Carloforte che lotta ai vertici del campionato di Promozione regionale, da alcune settimane c’è una giovane promessa del calcio italiano, il portiere Francesco Milia, 16 anni, proveniente dalla scuola calcio della Juventus di Vinovo Chisola ma originario di Iglesias. Il ragazzo ha accettato di tornare nella sua terra, vicino alla famiglia, per giocare nell’Isola con la formula del prestito oneroso. Francesco Milia è stato allevato calcisticamente prima da Mondo Mameli, ex portiere del Carbonia e preparatore dei portieri del settore giovanile del Cagliari, poi da Gigi Venturi, che ancora lo allena due volte la settimana.

Prossimamente il ragazzo, seguito da diverse squadre delle massime di serie A e B, sosterrà un provino con l’Alessandria, formazione di vertice in Lega Pro, i cui tecnici intendono verificare le sue qualità tecniche in vista di un possibile trasferimento. Nonostante l’interesse di diversi Club e la giovane età, Francesco Milia ha i piedi ben piantati per terra ed anche per questo ha accettato di vivere per alcuni mesi un’esperienza come secondo portiere del Carloforte.

