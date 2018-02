Niente da fare per la VBA/Olimpia Sant’Antioco, sul campo della Pol. Roma 7 Volley: 3 a 0 (25 a 19, 25 a 23, 28 a 26).

Brillantissima conferma per la capolista Pallavolo Sarroch che ha travolto la Fenice Pallavolo Roma, seconda in classifica, portando a 4 punti il vantaggio, un significativo passo in avanti verso la promozione diretta in A2. 3 a 0 il risultato finale,maturato con parziali netti: 25 a 22, 25 a 18, 25 a 19.

La terza squadra sarda, il Cus Cagliari Sandalyon, ha superato nettamente la CML Vesuvio Cimitile Napoli, con il punteggio di 3 a 0: 25 a 18, 25 a 19, 27 a 25, agganciando la VBA/Olimpia Sant’Antioco a quota 18 punti. Le due squadre hanno 5 punti di vantaggio su Volley Club Orte e Virtus Roma, rispettivamente quart’ultima e terz’ultima, con la squadra capitolina che ha vinto lo scontro diretto in trasferta con il punteggio di 3 set a 1: 15 a 25, 25 a 23, 21 a 25, 23 a 25,