Per le elezioni politiche, le scuole di Carbonia sede di seggio elettorale sospenderanno l’attività didattica dalle 14.30 di venerdì 2 marzo fino alle 24.00 di martedì 6 marzo 2018.

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, le scuole di Carbonia sede di seggio elettorale sospenderanno l’attività didattica dalle ore 14.30 di venerdì 2 marzo fino all’intera giornata di martedì 6 marzo 2018.

Le lezioni riprenderanno regolarmente in data mercoledì 7 marzo 2018.

Le scuole che saranno sede di seggio elettorale nel territorio comunale sono le seguenti:

• Istituto Comprensivo Statale Deledda Pascoli (scuola primaria di via Roma, scuola secondaria di 1° grado Cortoghiana e Bacu Abis);

• Istituto Comprensivo Statale Satta (scuola primaria via Mazzini, Serbariu, Is Meis e Is Gannaus);

• Istituto Comprensivo Statale Don Milani (scuola infanzia di Barbusi, scuola primaria Ciusa, scuola secondaria di primo grado Don Milani di via Dalmazia).

