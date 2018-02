Pietrino Fois (Riformatori): «Anche il Centro Studi di Mestre da ragione alla nostra battaglia “Risparmi dei Sardi annullati dai prelievi su carburanti”».

Anche il Centro Studi di Mestre da ragione alla nostra battaglia “Risparmi dei Sardi annullati dai prelievi su carburanti”.

Lo sostiene Pietrino Fois, coordinatore regionale dei Riformatori sardi.

«E’ un insopportabile balzello, lo sosteniamo da anni, proseguirà la nostra battaglia sulle accise e il fisco sui carburanti pesano il 63% per il gasolio ed il 66% per la benzina – aggiunge Pietrino Fois – e, oltre al danno ambientale non c’è nessun ristoro per i Sardi. I Governi continuano a far finta di nulla su una vertenza da affrontare immediatamente. In Sardegna circolano più di un 1.100.000 di mezzi tra autovetture private, autobus ed autocarri, è facile pensare quali sarebbero il risparmio e il beneficio su famiglie ed imprese se ci venisse riconosciuto quanto ci è dovuto ormai da decenni, il 47% della spesa dei mezzi arriva dai carburanti. Sono dati confermati anche dall’ufficio studi della “Cgia di Mestre”.»

«Con questa battaglia – conclude Pietrino Fois – riusciamo ad ottenere una grande boccata d ossigeno per i Sardi, mentre la Giunta Pigliaru non ha resistito in giudizio facendosi prendere in giro dal Governo.»

Comments

comments