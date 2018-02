Questa sera, alle 19.00, torna a riunirsi il Consiglio comunale di Carbonia.

Il presidente del Consiglio comunale Daniela Marras ha convocato per oggi, martedì 27 febbraio, alle ore 19.00, una nuova riunione per l’esame dei in cui verranno affrontati 9 punti all’ordine del giorno, tra i quali vi sono quelli rimasti inevasi sette giorni, per l’anticipato scioglimento della seduta per mancanza del numero legale:

1. Interrogazioni, interpellanze, mozioni;

2. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;

3. Approvazione Piano Finanziario per la gestione del servizio integrato di igiene urbana e servizi complementari ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/1999 per l’anno 2018;

4. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), anno 2018;

5. Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione del nuovo Regolamento Comunale;

6. Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – anno 2018;

7. Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018;

8. Approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’Imposta sul Reddito delle persone fisiche per l’anno di imposta 2018;

9. Criteri per il rilascio delle concessioni su area pubblica scoperta e coperta.

