Riprende il Servizio dell’ambulatorio di Terapia del dolore presso la Casa della salute di Giba dove vengono erogate visite, terapie antalgiche, terapie medicche farmacologiche del dolore, blocchi antalgici anestetici e peridurali, agopuntura per anestesia, mesoterapia, iniezione di sostanze terapeutiche nell’articolazione o nel legamento, iniezione di sostanze terapeutiche ad azione locale, irrigazione di ferita, elettroterapia antalgica.

Le prestazioni, eseguite da medici anestesisti (terapisti del dolore) coadiuvati da personale infermieristico specializzato, sono destinate a pazienti con dolore acuto e cronico benigno e maligno.

L’Ambulatorio è aperto il giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00; le prime visite devono essere prenotare esclusivaemnte tramite il CUP (1533) mentre le visite di controllo vengono stabilite dal medico a seguito del primo accesso.

Per info è possibile contattare i numeri 0781 3922855 o 0781 6683425.

l dolore è un sintomo di malattia che, nella maggior parte dei casi, medici di famiglia e specialisti affrontano cercando di rimuoverne le cause. Tuttavia, quando il dolore è manifestazione di malattie croniche, per le quali è impossibile la rimozione della causa, dato il loro andamento progressivo, diventa esso stesso malattia e come tale va trattato. Il dolore come teorizzato da J.J. Bonica, il medico che per primo ne studiò i meccanismi fisiopatologici, “è un’esperienza sensoriale ed emotiva” che condizione negativamente la vita sociale dell’individuo che ne soffre. La “cura” del dolore cronico benigno o maligno, pertanto è un diritto di ogni essere umano.

La legge sulle cure palliative e terapia del dolore approvata il 9 marzo 2010 rappresenta un grande risultato per il nostro sistema sanitario e posiziona il nostro Paese tra quelli più aggiornati in questo ambito assistenziale. La legge prevede la realizzazione di una rete nazionale per le cure palliative e terapia del dolore e la costruzione di una rete territoriale di strutture sanitarie e assistenza domiciliare, che provveda a garantire le cure palliative e la terapia del dolore su base regionale, volte ad assicurare la continuità assistenziale del malato dalla struttura ospedaliera al suo domicilio. La rete è costituita dall’insieme delle strutture sanitarie, ospedaliere, territoriali e assistenziali, delle figure professionali e degli interventi diagnostici e terapeutici disponibili nelle regioni e nelle province autonome, dedicati all’erogazione delle cure palliative e al controllo del dolore in tutte le fasi della malattia.

Comments

comments