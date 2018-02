Sant’Antioco: un nuovo spazio finanziario di 400mila euro consentirà il completamento della scuola primaria di “Via Bologna”.

Un nuovo spazio finanziario di 400mila concesso dal ministero dell’Economia e delle Finanze, consentirà al comune di Sant’Antioco di realizzare il progetto di ammodernamento e potenziamento della scuola primaria di “Via Bologna”. «Con queste nuove risorse abbiamo la possibilità di “chiudere il cerchio” – spiega il sindaco Ignazio Locci -: i 300mila euro messi a bando nel dicembre scorso per la costruzione di un nuovo capannone a uso deposito/officina comunale, infatti, consentono di liberare le superfici della palestra della scuola di “Via Bologna”, attualmente impegnate proprio dal deposito comunale provvisorio. E con questo nuovo spazio finanziario di 400mila euro, dunque, saremo in grado di riqualificare le aree di “Via Bologna” “occupate” temporaneamente, per destinarle definitivamente alla funzione per la quale sono sorte: quella dell’istruzione».

In particolare, la progettazione si concentrerà sulla realizzazione della palestra e delle aree da indirizzare alla mensa. «Il plesso scolastico sarà così completo e funzionale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Garau – portiamo avanti un progetto di riqualificazione che ha preso avvio già da tempo con la sistemazione dei solai e delle aree esterne, dagli spazi verdi all’installazione dei nuovi cancelli».

