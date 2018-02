Sarà una lunga ed intensa giornata quella che attende giovani e meno giovani domani, domenica 11 febbraio, a Carbonia, con il Carnevale 2018, il cui fulcro sarà rappresentato dalla tradizionale sfilata, che sarà preceduta da numerose iniziative che coinvolgeranno, fin dalla mattina, bambini e ragazzi, in particolar modo gli studenti delle scuole primarie e secondarie della città.

La novità di questa edizione del “Carnevale di Carbonia” si chiama “Aspettando la Sfilata”: in piazza Roma, a partire dalle ore 10.30, i bambini potranno partecipare ad una serie di attrattive, offerte gratuitamente: musica, animazione, giochi gonfiabili, zucchero filato, marshmallows e bibite.

Divertimento assicurato fin dalla mattina, in attesa della sfilata di Carnevale, che si snoderà, come di consueto nel pomeriggio, lungo le principali vie del centro cittadino. Si segnala la presenza di carri e gruppi in maschera provenienti non soltanto dalla città di Carbonia, ma anche da Quartu Sant’Elena, San Giovanni Suergiu, Gonnesa e Perdaxius.

La sfilata osserverà il seguente percorso: piazza Ciusa, piazza Rinascita, via Turati, via Brigata Sassari, via Gramsci, via Fosse Ardeatine, via Manno, piazza Roma.

Il raduno dei carri è previsto in piazza Ciusa, alle ore 14.30. La sfilata inizierà alle ore 15.00.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a scendere in piazza domenica per partecipare al Carnevale, uno degli eventi più attesi dell’anno, all’insegna delle maschere, dello zucchero filato, dei coriandoli e dei mille colori che caratterizzeranno la nostra città in quella che si preannuncia una splendida giornata di festa.

