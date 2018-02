Si è svolta oggi la visita sulla Moby Dada, a Cagliari, di circa 50 bambini della scuola dell’infanzia “Provvidenza Sacro Cuore”, che hanno potuto scoprire tutti i segreti della nave e conoscere da vicino i marinai che ogni giorno viaggiano per mare, svolgendo un lavoro tanto affascinante quanto particolare e tutto da scoprire.

I piccoli visitatori, accompagnati dagli insegnanti, hanno avuto la possibilità di vedere dall’interno come è fatta una nave, rimanendo piacevolmente sorpresi dalle simpatiche decorazioni della Moby Dada (dove sono presenti alcuni dei più famosi personaggi dei “Looney Tunes”) e ascoltando con grande interesse le spiegazioni del Comandante della nave sulle tante curiosità dei mestieri del mare, catturando l’attenzione dei bambini per tutta la durata della visita.

«Per il Gruppo Onorato Armatori è stato un grande piacere aver ospitato a bordo i bambini, offrendo loro la possibilità non solo di visitare la nave, ma anche di parlare con il personale di bordo e conoscere più da vicino i mestieri del mare – afferma il presidente di Tirrenia, Pietro Manunta -. Ritengo molto importanti questo tipo di iniziative, che permettono di far conoscere meglio la nostra realtà, e la felicità che i piccoli visitatori hanno mostrato oggi a bordo è la dimostrazione che esperienze come questa vanno senz’altro ripetute anche in futuro.»

Oltre 4.000 partenze per la Sardegna (fino a 24 al giorno) previste per il 2018. Tirrenia, insieme a Moby, offre il più grande network di collegamenti e una vasta scelta di orari e porti di partenza, con la possibilità in alta stagione di viaggiare sia in notturna che in diurna grazie al potenziamento delle corse. Viaggiare con Moby e Tirrenia significa sentirsi completamente a proprio agio, in un ambiente piacevole con un’atmosfera di relax e divertimento.

