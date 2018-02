Inaugurazione nuova strada Masainas. Pubblicato da Giampaolo Cirronis su Venerdì 2 febbraio 2018

Si è svolta questa mattina, a Masainas, la cerimonia d’inaugurazione di una nuova strada che collega la strada d’ingresso al paese da Is Solinas alla strada statale 195, all’altezza di Piazza Belvedere, per complessivi 700 metri. La carreggiata è larga 7 metri. A tagliare il nastro è stato il sindaco Ivo Melis, in fascia tricolore, affiancato dai tecnici e dai progettisti del Comune e dal parroco del paese don Maurilio Atzei che ha benedetto la nuova strada, alla quale l’Amministrazione comunale non ha ancora assegnato un nome.

La strada, negli intendimenti dell’Amministrazione comunale, è destinata ad alleggerire il peso dell’intenso traffico che si riserva quotidianamente sulla strada statale 195 che attraversa l’intero paese, che in estate diventa addirittura insostenibile, con automezzi che sfrecciano a velocità molto sostenuta, mettendo a repentaglio la sicurezza dei residenti oltreché degli stessi automobilisti.

La realizzazione dell’opera è costata 242.000 euro.

Vediamo il filmato della benedizione e del taglio del nastro, che comprende anche l’intervento del sindaco Ivo Melis che ha spiegato come si è arrivati alla realizzazione dell’opera.

Comments

comments