Sono 68 i commercianti, gli artigiani e i professionisti della città di Carbonia che hanno fatto pervenire, entro i termini previsti, l’adesione al Centro Commerciale Naturale, mentre altri 20 hanno consegnato il modulo durante la riunione svoltasi ieri pomeriggio. Il Centro Commerciale Naturale è uno strumento in grado di contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione della città attraverso una moderna forma di aggregazione e cooperazione tra le attività produttive, mirata a realizzare politiche comuni di marketing, abbellimento urbano, pubblicità e comunicazione. Nell’incontro tenutosi ieri pomeriggio in sala polifunzionale è emersa la volontà di collaborazione tra l’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore delle Attività produttive Mauro Manca, e le attività della città, le quali, hanno scelto a maggioranza di creare un nuovo Centro Commerciale Naturale.

L’Amministrazione comunale, per garantire la più ampia condivisione dei commercianti al progetto, ha deciso di prorogare i termini di partecipazione fino a lunedì 12 marzo 2018. A tal fine si invitano tutti gli operatori interessati a presentare la propria candidatura attraverso la compilazione in ogni sua parte del modulo allegato. Tale modulo dovrà essere consegnato, personalmente o da soggetto incaricato, o inviato con PEC agli Uffici comunali delle Attività produttive siti in piazza Roma 1 – Torre Littoria – 4° piano (orario 9.00 – 13.00).

Intanto, nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale convocherà i 7 soggetti che hanno dato disponibilità a far parte del Direttivo provvisorio del Centro Commerciale Naturale per stabilire i passi da compiere in vista dell’istituzione di questa nuova entità, di cui il comune di Carbonia sarà socio onorario.

Il rapporto di collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i commercianti verrà ulteriormente rinsaldato attraverso un incontro mensile in cui ogni imprenditore potrà esprimere criticità e suggerimenti in un’ottica tesa al miglioramento di questo nuovo strumento di rilancio del tessuto commerciale cittadino.

La prossima riunione è fissata per giovedì 15 marzo nella sala polifunzionale di piazza Roma, alle ore 15.00.

