Sono ancora aperte, fino a venerdì 9 febbraio, a Carbonia, le iscrizioni per i carri e i gruppi mascherati che intendono partecipare alla sfilata di Carnevale 2018. I migliori carri saranno premiati dall’Amministrazione comunale, che dispone di un montepremi di 1.500 euro, da dividersi sulla base di una classifica che verrà stilata da un’apposita Commissione giudicatrice.

Sono previsti i seguenti premi: 500 euro al carro primo classificato, 300 euro al secondo, 200 euro al terzo. Il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo classificato riceveranno un contributo di partecipazione di 100 euro cadauno. Premi e contributi verranno erogati a marzo 2018, subito dopo l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020.

La giornata di domenica sarà lunga e intensa, fin dalla mattina. La tradizionale sfilata dei carri quest’anno sarà infatti preceduta da una novità, denominata “Aspettando la Sfilata!”: in piazza Roma, a partire dalle ore 10.30, i bambini potranno partecipare ad una serie di attrattive, che verranno offerte gratuitamente: musica, animazione, giochi gonfiabili, zucchero filato, marshmallows e bibite.

Gli eventi proseguiranno senza soluzione di continuità dalla mattina al pomeriggio: i carri si raduneranno alle ore 14.00, nell’area compresa tra piazza Rinascita e piazza Ciusa. La sfilata avrà inzio alle ore 15, con partenza da piazza Ciusa-Rinascita. Il percorso si snoderà lungo via Marche, via Cagliari, via Umbria, via Gramsci, via Fosse Ardeatine, via Manno, con arrivo e premiazione in piazza Roma.

In caso di pioggia, la sfilata dei carri seguirà un percorso più breve: raduno in piazza Ciusa-Rinascita, prosecuzione della sfilata in via Marche, via Cagliari, via Nuoro, piazza Rinascita, via Turati, via Brigata Sassari, via Gramsci, via Fosse Ardeatine, via Manno e piazza Roma.

Comments

comments