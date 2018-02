Sono stati definiti gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale in vista delle consultazioni politiche del 4 marzo 2018. Si tratta di postazioni le cui dimensioni complessive misurano 2 metri lineari di altezza per 52 metri lineari di base.

Ciascuno spazio è ripartito in distinte sezioni, aventi le dimensioni di 1 metro lineare di altezza per 1 metro lineare di base, da assegnare ad ogni candidatura uninominale, e di 2 metri lineari di altezza per 1 metro lineare di base da assegnare ad ogni lista. La numerazione degli spazi, conformemente a quanto scaturito dal sorteggio, sarà progressiva, da sinistra a destra, su una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato all’uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale.

Verrà assegnato in primo luogo lo spazio al candidato al collegio uninominale e poi alla lista o alle liste collegate al medesimo, come dal prospetto che segue, relativo alla Camera dei Deputati:

1 CANDIDATO 1 AL COLLEGIO UNINOMINALE

2 LISTA 1 – MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

3 LISTA 2 – LEGA NORD

4 LISTA 3 – NOI CON L’ITALIA – UDC

5 LISTA 4 – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI

6 CANDIDATO 2 AL COLLEGIO UNINOMINALE

7 LISTA 5 – AUTODETERMINATZIONE

8 CANDIDATO 3 AL COLLEGIO UNINOMINALE

9 LISTA 6 – LIBERI E UGUALI

10 CANDIDATO 4 AL COLLEGIO UNINOMINALE

11 LISTA 7 – POTERE AL POPOLO !

12 CANDIDATO 5 AL COLLEGIO UNINOMINALE

13 LISTA 8 – PARTITO VALORE UMANO

14 CANDIDATO 6 AL COLLEGIO UNINOMINALE

15 LISTA 9 – CASAPOUND ITALIA

16 CANDIDATO 7 AL COLLEGIO UNINOMINALE

17 LISTA 10 – PARTITO COMUNISTA

18 CANDIDATO 8 AL COLLEGIO UNINOMINALE

19 LISTA 11 – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

20 CANDIDATO 9 AL COLLEGIO UNINOMINALE

21 LISTA 12 – MOVIMENTO 5 STELLE

22 CANDIDATO 10 AL COLLEGIO UNINOMINALE

23 LISTA 13 – ASSOCIAZIONE “+EUROPA”

24 LISTA 14 – CIVICA POPOLARE LORENZIN

25 LISTA 15 – PARTITO DEMOCRATICO

26 LISTA 16 – ITALIA EUROPA INSIEME

Per quanto riguarda il Senato, la ripartizione degli spazi sarà la seguente:

1 CANDIDATO 1 AL COLLEGIO UNINOMINALE

2 LISTA 1 – POTERE AL POPOLO!

3 CANDIDATO 2 AL COLLEGIO UNINOMINALE

4 LISTA 2 – AUTODETERMINATZIONE

5 CANDIDATO 3 AL COLLEGIO UNINOMINALE

6 LISTA 3 – CIVICA POPOLARE LORENZIN

7 LISTA 4 – PARTITO DEMOCRATICO

8 LISTA 5 – ITALIA EUROPA INSIEME

9 LISTA 6 – ASSOCIAZIONE “+EUROPA”

10 CANDIDATO 4 AL COLLEGIO UNINOMINALE

11 LISTA 7 – PARTITO COMUNISTA

12 CANDIDATO 5 AL COLLEGIO UNINOMINALE

13 LISTA 8 – LIBERI E UGUALI

14 CANDIDATO 6 AL COLLEGIO UNINOMINALE

15 LISTA 9 – LEGA NORD

16 LISTA 10 – FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI

17 LISTA 11 – MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

18 LISTA 12 – NOI CON L’ITALIA – UDC

19 CANDIDATO 7 AL COLLEGIO UNINOMINALE

20 LISTA 13 – IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

21 CANDIDATO 8 AL COLLEGIO UNINOMINALE

22 LISTA 14 – CASAPOUND ITALIA

23 CANDIDATO 9 AL COLLEGIO UNINOMINALE

24 LISTA 15 – PARTITO VALORE UMANO

25 CANDIDATO 10 AL COLLEGIO UNINOMINALE

26 LISTA 16 – MOVIMENTO 5 STELLE

Nel territorio comunale saranno 10 le postazioni previste:

1. Via Roma;

2. Viale Arsia;

3. Via Lucania;

4. Via Dante;

5. Via Dalmazia;

6. Via S. Isidoro (Barbusi);

7. Is Gannaus (recinzione scuole Elementari);

8. Via Bresciano (Cortoghiana);

9. Via Pozzo Nuovo (Bacu Abis).

