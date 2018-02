“Sono STATO Io”, un concorso per focalizzare l’attenzione sulla necessità di risvegliare l’impegno civile delle comunità.

La FIT CISL, con la partecipazione e il finanziamento della Fondazione Motus, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha bandito un concorso nazionale denominato “Sono STATO io”, che si pone l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulla necessità di risvegliare l’impegno civile delle comunità e di promuovere e sviluppare una nuova cultura sull’utilizzo della cosa pubblica, in particolare dei beni che fanno parte del sistema dei trasporti pubblici. Un progetto che si avvale della collaborazione fattiva delle giovani generazioni nel momento della loro formazione scolastica.

Possono partecipare al concorso studenti delle scuole Primarie, Secondarie di Primo grado, Secondarie di Secondo grado, in modo individuale o collettivo. Coloro che intendono partecipare al concorso potranno farlo attraverso la produzione di elaborati per concorrere nella sezione fumetto, nella sezione spot audio-video o in entrambe le sezioni. Ciascuno studente potrà partecipare con un massimo di due elaborati (due per la medesima sezione oppure uno per ciascuna sezione). Gli elaborati dovranno essere ispirati alle tematiche e alle finalità indicate nella premessa del bando traendo anche spunto dallo slogan “Sono STATO io”.

L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita e le domande dovranno essere presentate entro le 13.00 del 30 marzo 2018. Il bando (modalità di partecipazione, finalità, premi, etc.) è disponibile all’indirizzo www.sonostatoio.com .

Comments

comments