Una tappa entusiasmante per l’Aci Rally Italia Talent all’Adria International Raceway.

Emozioni uniche anche grazie alle condizioni meteo avverse – freddo, pioggia e neve che hanno caratterizzato la tre giorni di Rovigo.

I giovani aspiranti hanno affrontato le impegnative prove rally su questo tracciato estremamente selettivo dove le protagoniste assolute sono state le prestazionali Abarth 124 Spider e le Abarth 595 Competizione: un mix perfetto di potenza, divertimento e adrenalina allo stato puro, e hanno deliziato gli appassionati col loro sound grintoso e coinvolgente.

La novità di questa quinta edizione è Abarth 124 spider: un’automobile adrenalinica sviluppata dalla Squadra Corse Abarth, garantendo un grintoso dinamismo e un piacere di guida che solo una vera roadster può offrire con un’agilità ottimale ed un feeling di guida di livello superiore. La meccanica raffinata e l’impiego di materiali speciali hanno permesso di limitare il peso a soli 1.060 kg, per un rapporto peso/potenza di 6,2 kg/CV, il migliore della sua categoria; inoltre, l’ottimale distribuzione dei pesi garantisce una risposta sincera ed esaltante. Sotto il cofano pulsa un potente e affidabile motore turbo a quattro cilindri. Il propulsore eroga 170 CV (circa 124 cavalli per litro) e 250 Nm di coppia, per una velocità massima di 232 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi con cambio manuale a sei marce dalla corsa corta.

La collaborazione tra Abarth e Rally Italia Talent è in perfetta sintonia con la tradizione dello Scorpione che ha nel suo DNA lo sport, la potenza, un sound inimitabile e la competizione.

L’edizione 2018 di Aci Rally Italia Talent si conferma la migliore in termini di iscritti di tutte le precedenti edizioni ha segnato il numero record d’iscritti, oltre 7.000.

Il prossimo fine settimana, Aci Rally Italia Talent targato Abarth si sposta in Sicilia per la penultima Selezione che si disputerà sul nuovissimo Circuito Vincenza Ispica di Ispica in provincia di Ragusa.

