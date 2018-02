Valter Piscedda: «Ecco le ragioni dei lunghi tempi di attesa per effettuare le vaccinazioni ed ottenere le relative certificazioni».

Il consigliere regionale del Partito democratico Valter Piscedda interviene sull’emergenza determinata dai lunghi tempi di attesa per effettuare le vaccinazioni ed ottenere le relative certificazioni previste dalla normativa.

«Da un primo riscontro da parte degli uffici competenti dell’ATS, a fronte delle richieste da me inoltrate già nel mese di ottobre dello scorso anno, è emerso che le cause dei disagi sono da imputare almeno a tre fattori – scrive in una nota Valter Piscedda –:

1) l’aumento degli obblighi vaccinali;

2) la nuova legge dell’obbligo di rilascio degli attestati di idoneità alla frequenza scolastica;

3) la richiesta straordinaria delle vaccinazioni extraLEA.»

«Nel mese di dicembre l’ATS si è impegnava formalmente per aumentare le prestazioni attraverso l’imminente incremento del personale e l’estensione delle fasce di orario per l’utenza, al fine di ridurre ed eliminare i lunghi tempi di attesa – aggiunge Valter Piscedda -. Ciò nonostante oggi, a distanza di sei mesi, si rileva il perdurare dei disagi ulteriormente aggravati dall’imminente scadenza, prevista dal ministero della Salute per il prossimo 10 marzo, entro la quale i genitori dovranno presentare all’Istituto scolastico la certificazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni dei propri figli.»

«Non essendo possibile richiedere tale certificazione via mail, l’utenza è costretta a recarsi personalmente presso gli sportelli dell’ATS, che registrano quotidianamente file e tempi di attesa oggettivamente non sostenibili e talvolta causa di gravi problemi di ordine pubblico dovuti fondamentalmente al comprensibile clima di esasperazione. Alla luce di ciò – conclude Valter Piscedda – ho nuovamente sollecitato l’assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e attendo una risposta nel merito, anche in vista dell’improrogabile imminente scadenza di legge.»

Comments

comments