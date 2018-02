Verrà presentato mercoledì, a Cagliari, il Capodanno Cinese 2018.

Mercoledì 14/02/2018, alle ore 10.00, presso la sala riunioni della Confesercenti in Via Cavalcanti 32, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Capodanno Cinese 2018, organizzato dalla Confesercenti Provinciale di Cagliari, insieme all’associazione Cina Più Vicina, dall’Associazione della Sardegna per la Amicizia e la Cultura Cinese (che rappresenta la comunità cinese in Sardegna) e dal Centro Commerciale Naturale Cagliari Centro Storico.

Durante la Conferenza stampa saranno presentate le iniziative che si terranno a dal pomeriggio del 16/02/2018 e durante sabato 17/02/2018 nella zona della Marina e presso la sede dell’Hostel Marina. Alleghiamo al comunicato la locandina degli eventi.

Interverranno, insieme al presidente Davide Marcello, la presidente dell’Associazione Cina Più Vicina Chiara Sini e i rappresentanti dell’associazione per la cultura cinese.

