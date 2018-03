Abbanoa: «Sui conguagli regolatori, la Corte d’Appello si è espressa esclusivamente sull’ammissibilità dell’azione di classe».

«I conguagli regolatori sono una componente della tariffa 2014 per i costi che le aziende hanno sostenuto in passato, quantificata ed approvata dall’ente d’Ambito (EGAS) e addebitata dal Gestore nei modi stabiliti dall’Autorità nazionale (ARERA).»

Lo sostiene Abbanoa in una nota diffusa questo pomeriggio.

«La pronuncia della Corte d’Appello non riguarda il merito della questione ma la sola ammissibilità della domanda, avendo il Giudice rinviato ogni decisione circa la fondatezza dell’azione alla successiva fase processuale. Confidiamo che la Magistratura, nell’approfondire il merito della questione, possa correttamente interpretare il quadro regolatorio esistente, tenendo conto anche dei dirompenti effetti che l’accoglimento della tesi di controparte avrebbe sulla gestione del settore idrico a livello nazionale», spiega il legale di Abbanoa Ernesto Stajano.

«Soltanto nei prossimi mesi si entrerà nel merito della legittimità dei conguagli regolatori che, come rimarcato in più occasioni, sono stati normati a livello nazionale e hanno riguardato i Gestori dei servizi idrici di tutta Italia – si legge ancora nella nota di Abbanoa -. Queste partite pregresse sono riferite ai costi complessivi che il Gestore ha sostenuto in passato, non coperti dalla tariffa, e non riferibili ai consumi del singolo cliente: è lo stesso meccanismo col quale ancora oggi paghiamo nella bolletta dell’elettricità i costi per l’uscita dal nucleare.»

«Il tema, infatti, non riguarda esclusivamente la Sardegna, ma in generale il sistema di determinazione delle tariffe per il servizio idrico integrato in tutta Italia – conclude la nota di Abbanoa -, rispetto al quale i gestori si limitano a dare doverosa attuazione ai provvedimenti amministrativi delle competenti Autorità.»

Comments

comments