Aci Rally Italia Talent: ruggiscono i motori Abarth al Circuito Vincenza Ispica in provincia di Ragusa.

Sotto il sole siciliano si è conclusa lo scorso weekend, sul Circuito Vincenza Ispica in provincia di Ragusa, l’ottava selezione regionale di Aci Rally Italia Talent, l’emozionante format che scopre i futuri campioni dell’automobilismo sportivo e che vede la partecipazione di Abarth.

Una cornice unica e uno straordinario afflusso di pubblico, accompagnati da spettacolo, adrenalina, determinazione ed entusiasmo, firmati Abarth, hanno fatto di questa tappa una grande festa dei motori.

Sul circuito siciliano, infatti, si sono cimentati oltre 400 iscritti che hanno provato le scattanti Abarth 124 Spider e le prestazionali Abarth 595 Competizione. Esse hanno esaltato la passione dei partecipanti con momenti di adrenalina pura e forti emozioni, dimostrando le loro caratteristiche di adattabilità e competitività, sempre e comunque in massima sicurezza, confermandosi automobili perfette per scoprire i futuri campioni dell’automobilismo sportivo.

Sotto un cielo soleggiato ed una pista in ottime condizioni, la sfida è stata accolta da oltre 10.000 spettatori e ciò ha reso ancora più entusiasmante la tre giorni di prove.

Partecipanti e spettatori hanno anche potuto apprezzare le spettacolari evoluzioni degli Esaminatori di Aci Rally Italia Talent al volante delle Abarth 595 Competizione e delle Abarth 124 Spider. Il tutto arricchito dalla presenza dell’Abarth Club Trinacria, che ha partecipato alla manifestazione con alcuni preziosi esemplari Abarth protagonisti della storia dello sport automobilistico italiano.

Tutto è pronto per l’ultimo, attesissimo appuntamento del prossimo weekend alla Pista Winner di Nizza Monferrato in cui verranno valutati i candidati che si saranno distinti per il talento dimostrato in pista alla guida dei bolidi Abarth.

Oltre 700 i partecipanti già confermati, con iscrizioni online ancora aperte sul sito www.rallyitaliantalent.it , e per chi non l’avesse già fatto online, vi è la possibilità di iscriversi all’evento direttamente alla prossima tappa piemontese, e prendervi parte.

Comments

comments