Al via la seconda fase della residenza artistica “Eclissi”: concerti, workshop più un esito scenico finale a Cagliari il 30 marzo.

“Eclissi”, la residenza artistica organizzata a Cagliari dalla cooperativa Vox Day, entra nella sua fase conclusiva. Avviata l’anno scorso, l’iniziativa completa infatti il suo percorso con una serie di appuntamenti – concerti, workshop più un esito scenico finale – in programma nel capoluogo sardo ma con qualche puntata anche in altri centri dell’isola, tra questo fine settimana e il 30. I protagonisti sono gli stessi della prima fase di “Eclissi”: l’attrice, musicista e cantautrice Mimosa Campironi, l’illustratore e fumettista Andrea Bruno, il cantante, musicista e attore Andrea Bruschi e l’americano Blaine L. Reininger, musicista e performer, cofondatore di una band di culto come i Tuxedomoon. Quattro artisti di ambiti, percorsi e cifre stilistiche differenti, impegnati a riflettere sul tema della residenza artistica – l’eclissi come simbolo del dualismo e del progressivo disfacimento dei canoni culturali portanti, della necessità di ricerca di nuovi orizzonti e linguaggi e di omogeneità tra mente e corpo, tra pensiero e azione – avvicendandosi nell’arco di due settimane ognuno con le rispettive proposte, concerti e workshop, per riunirsi infine in un evento conclusivo, fra musica, teatro e disegni, che verrà presentato al pubblico venerdì 30 marzo (ore 21,30, ingresso libero) a Palazzo Siotto.

