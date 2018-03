Alle 19.00 la Dinamo Sassari ospita la Pallacanestro Varese, in una sfida importantissima in chiave play-off, valida per l’8ª giornata di ritorno della “regular season”. I ragazzi di Federico Pasquini cercano una conferma dopo la bella vittoria di Capo d’Orlando, pienamente consapevoli che da oggi non sarà più concesso sbagliare se non si vuole compromettere la qualificazione ai play-off o, comunque, una buona posizione per giocarsi buone chances nella corsa verso lo scudetto.

Questa sera torna in campo Darko Planinic dopo il piccolo problema muscolare che lo ha tenuto fuori nella sfida di Fiba Europa Cup con Le Portel (persa male, con conseguente eliminazione per peggiore differenza canestri tra match di andata e ritorno) e in quella di campionato vinta con l’Orlandina a Capo d’Orlando.

«Incontriamo una formazione che sta bene e che ha battuto tutte le prime in classifica. Varese è una squadra estremamente dura, concreta sia a livello offensivo sia a livello difensivo. Hanno un’energia notevole e grande aggressività nelle due fasi di gioco: in attacco fanno blocchi molto duri e hanno ottima presenza a rimbalzo offensivo, mentre in difesa sono molto bravi a mettere le mani addosso, hanno regole ben precise che fanno sì che oggi la difesa di Varese sia tra le migliori del campionato – ha ammonito alla vigilia coach Federico Pasquini -. Da parte nostra dobbiamo fare una partita intelligente, basata sull’aspettare il momento giusto per attaccare una squadra così organizzata. Dovremo farlo con l’intelligenza e la lucidità che abbiamo avuto nella partita di andata a Masnago.»

