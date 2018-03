Anche il comune di Carbonia si è attivato per i voucher “IoStudio” 2017.

Il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha istituito borse di studio (voucher “IoStudio” 2017) a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e paritarie, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. Le borse di studio saranno erogate ai beneficiari attraverso l’emissione di voucher in forma virtuale, stampabili e spendibili presso gli esercenti appositamente convenzionati per l’iniziativa.

L’importo di ciascuna borsa di studio è stato determinato in 200 euro. «L’ufficio Pubblica istruzione del comune di Carbonia si è prontamente attivato, provvedendo alla pubblicazione dell’avviso rivolto alle famiglie residenti nel nostro territorio comunale e mettendo a disposizione della cittadinanza la modulistica per l’invio delle domande di partecipazione – ha affermato l’assessore della Pubblica istruzione Valerio Piria -. I contributi previsti rappresentano uno strumento essenziale per sostenere il diritto allo studio dei tanti alunni della nostra città.»

Per poter accedere alla borsa di studio (voucher “IoStudio” 2017) è necessario essere iscritti per l’anno scolastico 2017-2018 agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale (scuole statali e paritarie); appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) rientri nella soglia massima di 14.650 euro; presentare la domanda al comune di Carbonia entro il 30 marzo 2017, compilando un apposito modulo, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione: fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n. 159 del 2013; fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

La domanda può essere presentata dal genitore, dal rappresentante legale dello studente, o dallo stesso studente se maggiorenne.

La modulistica da utilizzare è disponibile sul sito internet del comune di Carbonia: www.comune.carbonia.ci.it , presso l’ufficio Pubblica istruzione di via XVIII Dicembre e le sedi istituzionali di Bacu Abis e Cortoghiana.

