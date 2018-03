Ancora un appuntamento per Giro di vite – Memoria Società Teatro, la rassegna del Crogiuolo, con la direzione artistica di Rita Atzeri, dedicata al teatro sociale. E ancora un’immersione nella memoria. Domenica 4 marzo, alle 21.00, allo spazio Fucina Teatro della Vetreria di Pirri, in scena “Le voci dalla memoria”, recital di letture e canti sulla Shoah con Fausto Siddi e il Coro Jubilate, diretto da Alicia Gibelli. Per non dimenticare le vittime dell’Olocausto un incontro, misurato e profondo, tra la voce recitata e il canto corale. Il Coro Jubilate – che ha come repertorio principale la musica antica a cappella del periodo medievale, rinascimentale e barocco – sceglie per questa occasione i canti religiosi, di danza e di letizia, che gli ebrei cantavano nei lager per darsi forza e coraggio: “Ani Maamin”, “Shalon Aleichem”, “Hashivenu”, “Hashual”, “Hava nagila”, “Shalom Chaverim”, “Gam Gam”. Fausto Siddi leggerà una toccante silloge di brani tratti dall’opera autobiografica di Elie Wiesel (Premio Nobel per la Pace nel 1986) “La Notte”, che racconta le esperienze di un giovane ebreo ortodosso deportato insieme alla famiglia nei campi di concentramento di Auschwitz e Buchenwald negli anni 1944/45.

Alcune novità in casa Crogiuolo. «Nell’ottica di rendere lo spazio Fucina Teatro sempre più un luogo vivo, aperto, piacevole, con incontri, seminari, laboratori per la formazione di un nuovo pubblico», come spiega Rita Atzeri, presidente della compagnia cagliaritana, è stato attivato un punto ristoro. Non solo. E’ a disposizione del pubblico un angolo della scrittura, una postazione dedicata al progetto “Autore per caso”, di cui tutte le persone interessate possono fruire per ideare e scrivere una sceneggiatura teatrale. La migliore, secondo il giudizio della direzione artistica, verrà messa in scena dagli allievi della scuola di recitazione del Crogiuolo.

