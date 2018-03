Brutta sorpresa oggi per i pazienti del reparto di Cardiologia del Sirai di Carbonia…il Servizio di ecografia cardiaca è momentaneamente sospeso.

La situazione è diventata insostenibile e inaccettabile e sarebbe auspicabile che tutta la popolazione, a partire dai rappresentanti istituzionali, negli interessi del territorio, si mobilitasse nei confronti della Regione, per trovare soluzioni adeguate in tempi brevi, a difesa di un diritto inalienabile e imprescindibile qual è quello della Salute.

«E’ colpa del medico che non avverte il paziente del fatto che la struttura ha delle carenze», come da C.d.C. Sentenza 3847/2011.

Tale provvedimento si è dovuto prendere per garantire l’incolumità della salute dei pazienti e per evitare problemi di natura medico-legale in caso di diagnosi errate.

Gli ecocardiografi multidisciplinari in dotazione sono degli apparecchi obsoleti che, con il passare degli anni, e ancor più negli ultimi mesi, sono andati incontro ad un depauperamento della qualità delle immagini e del segnale doppler a cui si aggiunge l’assenza della sonda transesofagea, con il risultato di una non corretta diagnosi ed evidenti ripercussioni sul paziente.

