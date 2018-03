Carbonia e Dorgalese sono le due squadre finaliste della Coppa Italia di Promozione regionale. Si contenderanno il prestigioso trofeo, nella finale unica in programma il prossimo 25 aprile sul campo del Centro Federale di Sa Rodia, a Oristano.

La Dorgalese è la squadra campione in carica, avendo vinto la finale dello scorso anno con il Guspini Terralba, formazione poi promossa in Eccellenza, ripescata come vincitrice della Coppa Primavera. Per il Carbonia di Andrea Marongiu si tratta della seconda finale nelle ultime tre stagioni, dopo quella persa il 13 aprile 2016 ai calci di rigore con il Bosa, poi promosso in Eccellenza, pure ripescato dopo il secondo posto nella stagione regolare.

Questo pomeriggio il Carbonia ha pareggiato 2 a 2 la semifinale di ritorno con il Sant’Elena, dopo aver vinto la partita di andata, 2 a 1 sul campo, risultato poi tramutato in 3 a 0 dal giudice sportivo perché il Sant’Elena ha impiegato un calciatore squalificato, Danilo Lepori. Il Sant’Elena è passato in vantaggio alla mezz’ora del primo con Alessio Cossu ma il Carbonia ha saputo capovolgere il risultato nel secondo tempo, con una doppietta di Marco Foddi. Nel finale, al 44′, il quartese Testa ha fissato il risultato sul definitivo 2 a 2.

A Dorgali la squadra di casa ha resistito ai tentativi di rimonta del Porto Rotondo, vicecapolista in campionato nel girone B (la Dorgalese è 9ª) e, dopo aver subito un goal, lo hanno pareggiato, strappando il pass per la finale con il Carbonia (la partita di Villaperuccio era iniziata alle 16.00, quella di Dorgali alle 17.00).

