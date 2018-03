Concerti in Riviera del Corallo, Occhi di Yatta per Friday Tribute Night e sabato i Cover Garden.

E’ arrivata la primavera e la Riviera del Corallo festeggia la nuova stagione in musica. Al Miramare Gastro & Music Pub è tutto pronto per un altro week-end di eventi. Dopo aver ospitato la scorsa settimana il concerto dei Tieni il Tempo, famosa tribute band cagliaritana degli 883 e Max Pezzali e aver festeggiato St. Patrick’s Day a ritmo di musica irlandese con le irish drinking songs dei Bordell il locale affacciato sulla passeggiata degli algheresi è pronto per dar spazio ad altri due importanti progetti musicali. Venerdì 23 marzo Friday Tribute Night, la rassegna musicale che porta ad Alghero l’esibizione dei più importanti tributi presenti sul territorio sardo propone un’anteprima assoluta per la città: Occhi di Yatta. In Riviera del Corallo per la prima volta il concerto della cartoon tribute band sarda. Cinque musicisti sassaresi, di cui due donne, ormai da sette anni portano su e giù per l’Isola il loro spettacolo dedicato alle sigle dei cartoni animati più celebri, prediligendo gli intramontabili classici degli anni ’80 e ’90, senza però disdegnare le più recenti o alcune chicche per intenditori, anche in lingua originale.

Il giorno successivo, sabato 24, sul palco un grande ritorno, i Cover Garden in concerto. La band algherese più apprezzata in tutta la Sardegna torna ad esibirsi al Miramare nell’unica loro data ad Alghero per tutto il mese di marzo. Giuliano Madau, Gian Luca Dedola, Gianluca Porcu e Daniele Piu portano in scena un repertorio completamente aggiornato dal gusto contemporaneo e prettamente ballabile.

Tutti gli eventi e i concerti del Miramare Gastro & Music Pub sono ad ingresso libero e gratuito, è inoltre attivo il servizio di cucina a cura di chef Claudio Cubeddu.



Comments

comments