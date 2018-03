Da oggi, il comune di Carbonia ha posto in pagamento i contributi-rimborsi spese viaggio a favore degli studenti pendolari.

Da oggi, giovedì 1° marzo, sono in pagamento i contributi-rimborsi spese viaggio a favore degli studenti pendolari frequentanti le scuole superiori ed artistiche, relative all’anno scolastico 2016-2017.

Coloro i quali hanno richiesto il pagamento per cassa dovranno recarsi presso la tesoreria comunale UNICREDIT SPA – Agenzia di Carbonia: via Nuoro n. 1, muniti di documento di identità e di codice fiscale (tessera sanitaria).

I rimborsi spese viaggio rappresentano uno strumento essenziale per favorire il diritto allo studio dei tanti alunni della città e delle frazioni che ogni mattina sono costretti a prendere un mezzo pubblico per recarsi a scuola. Il rimborso totale o parziale delle spese di viaggio è un’iniziativa a sostegno delle famiglie meno abbienti e, nel contempo, un mezzo per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

L’obiettivo è quello di sostenere il diritto allo studio con interventi relativi ai servizi di trasporto, in particolare attraverso facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari.

Le graduatorie dei rimborsi spese viaggio sono state pubblicate nell’albo pretorio comunale, l’ufficio Pubblica Istruzione di via XVIII Dicembre, presso le sedi istituzionali di Bacu Abis e Cortoghiana e sul sito Internet istituzionale del comune di Carbonia.

Comments

comments